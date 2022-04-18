1.454, 1.161, 1.741, 3.157 TL’ye yükselecek! Sosyal yardımlara büyük Temmuz ZAMMI! Memur, SSK, Bağkur, esnaf, emekli maaşı, evde bakım, 65 yaş, engelli aylıklarına çifte jest!

Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında büyük zam gelecek. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam seviyesi hakkında ipuçları gelmeye başladı. Temmuzda milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, evde bakım maaşı alanlar, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı alanların maaşları artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan çok memurun alacağı fark Temmuz ayında açıklanacak. Zamla eş güdümlü ek ödemeler de artacak. İşte sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam oranlarıyla ilgili merak edilenler...