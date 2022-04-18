1.454, 1.161, 1.741, 3.157 TL'ye yükselecek! Sosyal yardımlara büyük Temmuz ZAMMI! Memur, SSK, Bağkur, esnaf, emekli maaşı, evde bakım, 65 yaş, engelli aylıklarına çifte jest!
Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında memur ve emeklilerin yanı sıra yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakan ve hastalara yapılan ödemelerde de büyük bir artış meydana gelecek. Geçtiğimiz günlerde Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ipuçları gelmeye başladı. Yapılan bu hesaplamalar sonucunda en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969 liraya çıkacak. Peki, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı Temmuz zammıyla kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler!
18.04.2022 13:47 - Son Güncelleme: 18.04.2022 13:49
Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında büyük zam gelecek. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam seviyesi hakkında ipuçları gelmeye başladı. Temmuzda milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, evde bakım maaşı alanlar, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı alanların maaşları artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan çok memurun alacağı fark Temmuz ayında açıklanacak. Zamla eş güdümlü ek ödemeler de artacak. İşte sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam oranlarıyla ilgili merak edilenler...