145 bin TL'ye konut, 25 bin TL’ye arsa, 130 bin TL’ye dükkan fırsatı! Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler yaşadı! İstanbul, Ankara, İzmir…
Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen binlerce kişiye 145 bin TL'ye konut, 25 bin TL'ye arsa, 130 bin TL'ye dükkan fırsatı sunuluyor. Ziraat Bankası İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde daha birçok şehirde uygun fiyatlarla gayrimenkul satışı yapıyor ve ihalelere katılarak teklif verilebiliyor. Böylece ihaleyi kazanan bütçeye uygun fiyatlarla konut, arsa, tarla, dükkan, mesken satın alabiliyor. Uygun fiyata gayrimenkul almak isteyenlerin merak ettiği güncel ihaleler haberimizde yer alıyor.
Uygun fiyatlı gayrimenkul alarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlar bankaların sunduğu fırsatları yakından takip ediyor. Ziraat Bankası ihale yöntemi ile uygun tekliflerle daha ucuz satın alım yapılmasını sağlıyor. Türkiye genelinde pek çok ilde tarla, konut, mesken, dükkan gibi gayrimenkullerin kaç TL teklifle açıldığı merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. 145 bin TL'ye konut, 25 bin TL'ye arsa, 130 bin TL'ye dükkan fırsatını kaçırmak istemeyenler detayları haberimizden inceleyebilir.
İHALEYE NASIL KATILABİLİRİM?
Gayrimenkullerimizin bir kısmı fiziki ihale yöntemiyle bir kısmı e-ihale yönetimiyle satılmaktadır. Fiziki ihale ile satışına devam edilen her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarının verilmesinden sonra, internet sayfamızda yer alan teklif mektubu ile peşin/taksitli satış şartnamesinin doldurularak, en geç ihaleden bir gün öncesine kadar, kapalı zarf içinde ilgili ihale komisyonuna teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir.
E-ihale ile satışına devam edilenlerde, en yakın Ziraat Bankası Şubesi'ne başvurularak, taşınmazın muhammen bedelinin %6'sı tutarındaki teminatın yatırılması ve Şubemizde doldurulacak Gayrimenkul Satış Şartnamesi'nin her sayfasının imzalanması sonrasında cep telefonunuza gelen şifre ile https://esatis.ziraatbank.com.tr/ sitesine girerek teklifin verilmesi gerekmektedir.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER NELERDİR?
Gayrimenkul Satış Şartnamesi ve yatırılan teminatın dekontuna ilave olarak aşağıdaki belgelerin şubemize teslim edilmesi gerekmektedir:
Gerçek kişiler için; Nüfus cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişiler için; Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış gayrimenkul iktisap etme yetkisi olduğunu gösterir ana sözleşme/Ticaret Sicil Tasdiknamesi, şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş imza sirküleri.