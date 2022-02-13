145 bin TL’ye konut, 25 bin TL’ye arsa, 130 bin TL’ye dükkan fırsatı! Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler yaşadı! İstanbul, Ankara, İzmir…

İHALEYE NASIL KATILABİLİRİM?



Gayrimenkullerimizin bir kısmı fiziki ihale yöntemiyle bir kısmı e-ihale yönetimiyle satılmaktadır. Fiziki ihale ile satışına devam edilen her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarının verilmesinden sonra, internet sayfamızda yer alan teklif mektubu ile peşin/taksitli satış şartnamesinin doldurularak, en geç ihaleden bir gün öncesine kadar, kapalı zarf içinde ilgili ihale komisyonuna teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir.