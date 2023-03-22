143 bin işçiye Meclis kaşesi! Taşeron, geçici, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket işçilerine KADRO astarı çözülüyor! Tablo tablo paylaşıldı! Toplu iş sözleşmesi, kamu işçi zammı...

Geçici işçiye kadro düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Bakan Bilgin konuyla ilgili son açıklamasında, düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu ve yakın zamanda çözüme kavuşacağını belirtmişti. Peki, geçici işçiye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?