143 bin işçiye Meclis kaşesi! Taşeron, geçici, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket işçilerine KADRO astarı çözülüyor! Tablo tablo paylaşıldı! Toplu iş sözleşmesi, kamu işçi zammı...
İşçilerin kadro süreci hakkında aramalar hız kazandı. Geçici işçilerin kadro talebi Meclis'e gelirken, gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Öte yandan Taşeron işçiler, TYP'liler, ücretli öğretmenlerin kadro talebi devam ediyor. 90 bin taşeron işçi meselesinin çözülmesi de masaya geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamada, "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" ifadelerine yer verildi. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte tüm merak edilenler...
Geçici işçilerin kadro düzenlemesinde geri sayım sona eriyor. Düzenlemeyle çalışma sürelerinin uzatılması ve sosyal imkanların iyileştirilmesi gibi detaylar yer alacak. Öte yandan taşeron ve diğer işçilerin kadroya geçişleri hakkında gelişmeler yaşanıp yaşanmadığı sorgulanıyor. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...
"Düzenleme şu anda Meclis'te. Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT'den sonra geçici işçiler demiştik, şimdi geçici işçiler meselesi inşallah Meclisimizin vereceği kararla kapanıyor. Geçici işçiler meselesi tarihe karışacak."
Buna göre; Geçici işçiye kadro düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis gündeminde yer alması ve daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.