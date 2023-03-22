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Haberler Ekonomi 143 bin işçiye Meclis kaşesi! Taşeron, geçici, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket işçilerine KADRO astarı çözülüyor! Tablo tablo paylaşıldı! Toplu iş sözleşmesi, kamu işçi zammı...

143 bin işçiye Meclis kaşesi! Taşeron, geçici, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket işçilerine KADRO astarı çözülüyor! Tablo tablo paylaşıldı! Toplu iş sözleşmesi, kamu işçi zammı...

İşçilerin kadro süreci hakkında aramalar hız kazandı. Geçici işçilerin kadro talebi Meclis'e gelirken, gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Öte yandan Taşeron işçiler, TYP'liler, ücretli öğretmenlerin kadro talebi devam ediyor. 90 bin taşeron işçi meselesinin çözülmesi de masaya geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamada, "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" ifadelerine yer verildi. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
22.03.2023 17:53 - Son Güncelleme: 22.03.2023 17:53
143 bin işçiye Meclis kaşesi! Taşeron, geçici, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket işçilerine KADRO astarı çözülüyor! Tablo tablo paylaşıldı! Toplu iş sözleşmesi, kamu işçi zammı...

Geçici işçilerin kadro düzenlemesinde geri sayım sona eriyor. Düzenlemeyle çalışma sürelerinin uzatılması ve sosyal imkanların iyileştirilmesi gibi detaylar yer alacak. Öte yandan taşeron ve diğer işçilerin kadroya geçişleri hakkında gelişmeler yaşanıp yaşanmadığı sorgulanıyor. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
143 bin işçiye Meclis kaşesi! Taşeron, geçici, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket işçilerine KADRO astarı çözülüyor! Tablo tablo paylaşıldı! Toplu iş sözleşmesi, kamu işçi zammı...

Geçici işçiye kadro düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Bakan Bilgin konuyla ilgili son açıklamasında, düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu ve yakın zamanda çözüme kavuşacağını belirtmişti. Peki, geçici işçiye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

143 bin işçiye Meclis kaşesi! Taşeron, geçici, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket işçilerine KADRO astarı çözülüyor! Tablo tablo paylaşıldı! Toplu iş sözleşmesi, kamu işçi zammı...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Bakan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söyledi;

143 bin işçiye Meclis kaşesi! Taşeron, geçici, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket işçilerine KADRO astarı çözülüyor! Tablo tablo paylaşıldı! Toplu iş sözleşmesi, kamu işçi zammı...

"Düzenleme şu anda Meclis'te. Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT'den sonra geçici işçiler demiştik, şimdi geçici işçiler meselesi inşallah Meclisimizin vereceği kararla kapanıyor. Geçici işçiler meselesi tarihe karışacak."

143 bin işçiye Meclis kaşesi! Taşeron, geçici, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket işçilerine KADRO astarı çözülüyor! Tablo tablo paylaşıldı! Toplu iş sözleşmesi, kamu işçi zammı...

Buna göre; Geçici işçiye kadro düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis gündeminde yer alması ve daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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