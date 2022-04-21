📢1400 TL’ye kadar hesaplara yatıyor! 📣Milyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor! 📌Kimliğinizle başvurmanız yeterli!

Miyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor ve 1400 TL'ye kadar hesaplara yatıyor. Sosyal yardımlar belli başlı şartları taşıyan kişilere ödeniyor ve kimliği ile başvurmak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104,2 milyar lira olduğu belirtildi ve sosyal desteklerin neler olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar!