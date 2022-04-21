📢1400 TL'ye kadar hesaplara yatıyor! 📣Milyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor! 📌Kimliğinizle başvurmanız yeterli!
İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal yardımlar yapılıyor ve bunun için kişilerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Eğitim, sağlık, fatura gibi desteklerden faydalanmak isteyenlerin istenen şartları taşıyor olması ve kimlikleri ile ilgili kurumlara başvuru yapması önemli. 1400 TL'ye kadar hesaplara yatıyor ve milyonlarca vatandaş bu devlet desteklerinden yararlanabiliyor. İşte ayrıntılar!
21.04.2022 22:01 - Son Güncelleme: 21.04.2022 22:01
Miyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor ve 1400 TL'ye kadar hesaplara yatıyor. Sosyal yardımlar belli başlı şartları taşıyan kişilere ödeniyor ve kimliği ile başvurmak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104,2 milyar lira olduğu belirtildi ve sosyal desteklerin neler olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar!