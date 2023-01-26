140 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONELE MÜJDE! Kadro musluğu açıldı! ''Onları bu endişeden kurtaracağız'' Uzman Çavuş, gazi, şehit yakınları...
Sözleşmeli personele kadro müjdesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den A Haber'de önemli açıklamalar geldi. Asgari ücret, EYT ve Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Bilgin milyonları heyecanlandırdı. Bakan Bilgin, açıklamasında ''Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız.'' sözlerini kullanırken, Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalmaları nedeniyle hükümet tarafından yeni bir çalışma daha yapıldığı öğrenildi. Belli koşul ve kriterleri sağlayanlara kadro yolu açılabilir. İşte detaylar...
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde gelişmeler yakından takip ediliyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde kapsamın dışında kalan 140 bin kişi için harekete geçildi. Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin kanun değişiklikleri üzerinde çalışma yapılmaya başlandı. Bakan Bilgin son dakika açıklamasında, ''Onları bu endişeden kurtaracağız'' dedi.
SÖZLEŞMELİYE KADRODA SON DAKİKA AÇIKLAMA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin sözleşmeliye kadro konusuna ilişkin önemli mesajlar verdi.
140 BİN PERSONELE KADRO YOLU
Sabah'ın haberine göre; Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin kanun değişiklikleri üzerinde çalışma yapılmaya başlandı.