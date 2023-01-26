140 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONELE MÜJDE! Kadro musluğu açıldı! ’’Onları bu endişeden kurtaracağız’’ Uzman Çavuş, gazi, şehit yakınları...

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde gelişmeler yakından takip ediliyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde kapsamın dışında kalan 140 bin kişi için harekete geçildi. Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin kanun değişiklikleri üzerinde çalışma yapılmaya başlandı. Bakan Bilgin son dakika açıklamasında, ''Onları bu endişeden kurtaracağız'' dedi.