👨🏻⚕️14 MART 2022 SAĞLIKÇIYA EK 5 BİN TL ZAM! Doktor, hemşire, diş hekimi, ebe, pratisyen maaşları ne kadar? Sağlık çalışanı ve EMEKLİSİNİN ek gösterge ile yeni maaşı!
14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına müjde geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarına maaş zammını açıklayacak. Yapılan hesaplamalarla birlikte uzman doktorların maaşlarına 5 bin TL, pratisyenlere ise 2 bin 500 TL zam yapılacak. Bu noktada yapılan düzenleme sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler sayesinde olacak. Uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liralık artış yansıyacak. Peki, Doktor, hemşire, diş hekimi, ebe, pratisyen maaşları ne kadar oldu? İşte meslek meslek ek gösterge ile sağlık çalışanı ve emeklisinin yeni maaş tablosu!
13.03.2022 13:57 - Son Güncelleme: 13.03.2022 13:58
Sağlık çalışanlarına yeni bir zam geliyor. Ambulans şoförlerinden hemşireye, doktordan ebeye tüm çalışanlara iyileştirme yapılacak. 14 Mart 2022 Tıp Bayramı vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarına yapılacak zammı duyuracak. Bu gelişmelerin ardından kimin ne kadar maaş alacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık çalışanlarının maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2022 Sağlıkçılara ne kadar zam olacak? İşte detaylar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşacak.