👨🏻‍⚕️14 MART 2022 SAĞLIKÇIYA EK 5 BİN TL ZAM! Doktor, hemşire, diş hekimi, ebe, pratisyen maaşları ne kadar? Sağlık çalışanı ve EMEKLİSİNİN ek gösterge ile yeni maaşı!

Sağlık çalışanlarına yeni bir zam geliyor. Ambulans şoförlerinden hemşireye, doktordan ebeye tüm çalışanlara iyileştirme yapılacak. 14 Mart 2022 Tıp Bayramı vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarına yapılacak zammı duyuracak. Bu gelişmelerin ardından kimin ne kadar maaş alacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık çalışanlarının maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2022 Sağlıkçılara ne kadar zam olacak? İşte detaylar!