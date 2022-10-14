14-31 Ekim İŞKUR güvenlik görevlisi personeli alım ilanları! Lise mezunu ve en az 7.700 TL maaşla! İşte başvuru şartları
İşsizlik ile mücadele eden İŞKUR yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda hem silahlı hem de silahsız güvenlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Emniyet görevlisi ilanı Türkiye geneli olup binlerce vatandaşın istihdam edilmesi planlanmaktadır. Bu ilanda adaylardan en az lise mezunu olması beklenmektedir.
14.10.2022 15:46 - Son Güncelleme: 14.10.2022 15:46
Güvenlik görevlisi ilanına müracaatlar ise İŞKUR sitesi üzerinden yapılmaktadır. İlana başvuracak adaylar yalnızca ikamet ettiği ilde ki ilanlara başvurabilmektedir. Peki, anında her vatandaşın dikkatini çeken güvenlik görevlisi iş ilanı amacıyla müracaat şartlarında neler var?
Güvenlik Görevlisi İş İlanı Başvuru Şartları Nedir?
Güvenlik görevlisi başvurularında adaylardan istenilen genel şartlar şu şekildedir. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından ufak olmaması gerekmektedir.