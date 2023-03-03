Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Ek zam+ enflasyon farkı yeni tabloyu işaret etti! Temmuz ayında maaşlara en az...

13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Ek zam+ enflasyon farkı yeni tabloyu işaret etti! Temmuz ayında maaşlara en az...

Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koyan emeklilere Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre bir zam daha yapılacak. Yılın ilk ayında yüzde 30 zam alan emekliler yeni maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. 2023 yılında yapılacak olan emekli maaşı zammı, yılın ilk altı ayında enflasyon oranına göre hesaplanacak. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda bir veri daha belli olacak. Geriye 4 aylık veri kalacak. Bu kapsamda şimdi gözler yeni hesaplamalara çevrildi.

takvim.com.tr
03.03.2023 09:31 - Son Güncelleme: 03.03.2023 09:33
13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Ek zam+ enflasyon fark yeni tabloyu işaret etti! Temmuz ayında maaşlara en az...

13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Enflasyon+refah payı yeni tabloyu işaret etti. Temmuz ayında maaşlara en az ne kadar zam yapılacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yerini koruyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. 2023 yılında da emekli maaşlarına yapılacak olan artış oranı yolunda artık geriye artık dört veri kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Ek zam+ enflasyon fark yeni tabloyu işaret etti! Temmuz ayında maaşlara en az...

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon beklentisi ile ilgili rakamlar ortaya çıktı. Bazı ekonomistler, Şubat 2023 için Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık tahmini yüzde 3,48 artış yönünde olacağını öngörüyor.

13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Ek zam+ enflasyon fark yeni tabloyu işaret etti! Temmuz ayında maaşlara en az...

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 olmuştur.

13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Ek zam+ enflasyon fark yeni tabloyu işaret etti! Temmuz ayında maaşlara en az...

2 AYLIK VERİYE GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

EMEKLİ MAAŞI

En düşük: 5.500

Yeni: 6.069 TL

13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Ek zam+ enflasyon fark yeni tabloyu işaret etti! Temmuz ayında maaşlara en az...

TABAN AYLIKLAR Mevcut % 6.65 zamlı
Bağ-Kur esnaf 5.456,67 5.819,54

SON DAKİKA