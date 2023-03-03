13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Ek zam+ enflasyon farkı yeni tabloyu işaret etti! Temmuz ayında maaşlara en az...
Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koyan emeklilere Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre bir zam daha yapılacak. Yılın ilk ayında yüzde 30 zam alan emekliler yeni maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. 2023 yılında yapılacak olan emekli maaşı zammı, yılın ilk altı ayında enflasyon oranına göre hesaplanacak. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda bir veri daha belli olacak. Geriye 4 aylık veri kalacak. Bu kapsamda şimdi gözler yeni hesaplamalara çevrildi.
03.03.2023 09:31 - Son Güncelleme: 03.03.2023 09:33
13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Enflasyon+refah payı yeni tabloyu işaret etti. Temmuz ayında maaşlara en az ne kadar zam yapılacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yerini koruyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. 2023 yılında da emekli maaşlarına yapılacak olan artış oranı yolunda artık geriye artık dört veri kaldı.