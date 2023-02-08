130 üründe dev indirim başladı, katalog güncellendi! A101 8-12 Şubat aktüel ürünler fiyat LİSTESİ! Kapış kapış gidiyor: Yağ, 2x75 ml diş macunu...

A101'de bu haftanın kapış kapış giden ürünleri belli oldu. Halen kataloğu incelemeyenler başını taşlara vuracak! Peki bu hafta A101'de neler var? Molped Hij. Ped Pure&soft Gece 18'li 29,90, Colgate Beyaz Dişler Diş Macunu 2x75 ml 27,95'e satılmaya başlandı. Söz konusu bu ürünler 10 Şubat'a kadar indirimden satılacak. 9 Şubat'tan itibaren de beyaz eşya, elektronik ürünler, telefon, tablet, plazma indirimfi fiyatıyla satılmaya başlanacak. İşte A101 8-12 Şubat aktüel ürünler kataloğu tamamı...