13 Temmuz BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... Brent petrol düşüyor MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt fiyatları gündemde en sıcak konular arasında yer almaya devam ediyor. Brent petrolün düşüşü devam ederken akaryakıtta indirim olacak mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. Peki benzin, LPG, motorin fiyatı düştü mü? İndirim var mı? İşte 13 Temmuz akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları gündemde en sıcak konular arasında yer almaya devam ediyor. Brent petrolün düşüşü devam ederken akaryakıtta indirim olacak mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçılarından olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Peki benzin, LPG, motorin fiyatı düştü mü? İndirim var mı? İşte 13 Temmuz akaryakıt fiyatları...
BRENT PETROL DÜŞÜYOR!
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü.
Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 95,78 doları gördü.