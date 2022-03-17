13 milyon SGK-SSK ve Bağkur'lunun gözü orada! 2022 emekli bayram ikramiyesi zam müjdesi gelir mi? Bayram ikramiyeleri 1.655 TL'ye mi çıkacak?
2022 yılında emekliye birçok kazanım sağlandı. Emekli maaşlarının zamlanmasının ardından diğer pek çok alanda da görülen zamlar sonrasında Ramazan Bayramı için verilecek emekli ikramiyelerinde son durum da merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak dağıtılan bayram ikramiyelerinde bu yılki zam oranı merakla bekleniyor. Memur maaşları ve asgari ücrete yapılan zam sonrasında ciddi bir artış beklentisi de oluşmuş durumda. Beklenti ise 2022 yılında emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin en az 2 bin lira olması yönünde. Peki, Ramazan emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? İşte en yakın tahminler
17.03.2022 10:28 - Son Güncelleme: 17.03.2022 10:28
Türkiye'deki 13 milyon emeklinin birçoğu düşük gelir grubu içinde yer alıyor. Hal böyle olunca 2022 yılında gelen yeni zamlar sonrasında vatandaşların emekli bayram ikramiyelerinde de beklentileri artmış durumda. Özellikle iki dini bayram öncesinde bayram alışverişleri ve ihtiyaçları için nakit desteği alan emeklinin cebinin rahatlaması için bu yılki artış beklentisi bir hayli yüksek.
Emekliler için bayram ikramiyelerinde ne kadar zam yapılacağı sorusu ise henüz net bir yanıt bulmuş değil.