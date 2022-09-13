13 Eylül 2022 TOKİ 250 bin konut başvuru ŞARTLARI, geri ödeme planı, AYLIK TAKSİT TUTARI! TOKİ sosyal konut projesi başvuru PEŞİNAT kaç TL? İstanbul, Ankara, Bursa...

TOKİ sosyal konut projesi bugün başlıyor! Ucuza konut almak isteyen milyonlarca kişi 13 Eylül 2022 tarihini bekliyordu. Beklenen gün geldi! Bugün büyük gün! TOKİ ilk kez tek seferde 250 bin konut yapacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak. 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. Başvuru şartlarına göre İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç) gerekiyor. Peki sosyal konut projesi başvuruları başladı mı? Sosyal konut projesi başvuru şartları neler? TOKİ sosyal konut projesi peşinat ne kadar? İşte aylık taksit ödemesi ve diğer detaylar...