13 BİN TL damgayı vurdu! 2023 ASGARİ ÜCRETTE işçi ve iş veren kapışıyor! | MESLEK MESLEK 2023 ZAMLI MAAŞLAR | Emekliye 7.242 TL memura 10.849 TL ...
Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol ile görüşecek. Meslek meslek zamlı maaşlar ortaya çıktı! 13 bin TL rakamı masaya yatırıldı. 2023 asgari ücret zammı ve tüm meslek maaş hesaplamaları...
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 6.078,20
Yüzde 16.99 zamlı: 7.110,89
Yüzde 17.13 zamlı: 7.119,40
Yüzde 22.75 zamlı: 7.460,99
Yüzde 19.16 zamlı: 7.242,78
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 4.197,44
Yüzde 15.91 zamlı: 4.865,25
Yüzde 16.05 zamlı: 4.871,13
Yüzde 21.61 zamlı: 5.104,51
Yüzde 18.06 zamlı: 4.955,50
SSK (2000 ÖNCESİ) EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 4.687,06
Yüzde 15.91 zamlı: 5.432,77
Yüzde 16.05 zamlı: 5.439,33
Yüzde 21.61 zamlı: 5.699,93
Yüzde 18.06 zamlı: 5.533,54
SSK (2000 SONRASI) EMEKLİSİ (*)
Mevcut maaş: 2.905,72
Yüzde 15.91 zamlı: 3.368,02
Yüzde 16.05 zamlı: 3.372,09
Yüzde 21.61 zamlı: 3.533,65
Yüzde 18.06 zamlı: 3.430,49
BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ (*)
Mevcut maaş: 3.335,49
Yüzde 15.91 zamlı: 3.866,17
Yüzde 16.05 zamlı: 3.870,84
Yüzde 21.61 zamlı: 4.056,29
Yüzde 18.06 zamlı: 3.937,88
NOT: (*) 3.500 TL ALTI AYLIKLAR 3 BİN 500 LİRA OLARAK ÖDENİYOR.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI (TL)
GENEL MÜDÜR 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00
Yüzde 16.99 zamlı: 34.873,55
Yüzde 17.13 zamlı: 34.915,28
Yüzde 22.75 zamlı: 36.590,55
Yüzde 19.16 zamlı: 35.520,40
ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ.) 1/4
Mevcut maaş: 15.848,00
Yüzde 16.99 zamlı: 18.540,58
Yüzde 17.13 zamlı: 18.562,76
Yüzde 22.75 zamlı: 19.453,42
Yüzde 19.16 zamlı: 18.884,48
MEMUR (ÜNİV. MEZ.) 9/1
Mevcut maaş: 9.707,00
Yüzde 16.99 zamlı: 11.356,22
Yüzde 17.13 zamlı: 11.369,81
Yüzde 22.75 zamlı: 11.915,34
Yüzde 19.16 zamlı: 11.566,86
MEMUR (ÜNİV. MEZ.) 9/1
Mevcut maaş: 9.707,00
Yüzde 16.99 zamlı: 11.356,22
Yüzde 17.13 zamlı: 11.369,81
Yüzde 22.75 zamlı: 11.915,34
Yüzde 19.16 zamlı: 11.566,86
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 12.276,00
Yüzde 16.99 zamlı: 14.361,69
Yüzde 17.13 zamlı: 14.378,88
Yüzde 22.75 zamlı: 15.068,79
Yüzde 19.16 zamlı: 14.628,08
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4
Mevcut maaş: 27.574,00
Yüzde 16.99 zamlı: 32.258,82
Yüzde 17.13 zamlı: 32.297,43
Yüzde 22.75 zamlı: 33.847,09
Yüzde 19.16 zamlı: 32.857,18
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 15.810,00
Yüzde 16.99 zamlı: 18.496,12
Yüzde 17.13 zamlı: 18.518,25
Yüzde 22.75 zamlı: 19.406,78
Yüzde 19.16 zamlı: 18.839,20