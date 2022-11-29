13 BİN TL damgayı vurdu! 2023 ASGARİ ÜCRETTE işçi ve iş veren kapışıyor! | MESLEK MESLEK 2023 ZAMLI MAAŞLAR | Emekliye 7.242 TL memura 10.849 TL ...

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor ve konu ile ilgili tarih geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantı tarihlerinin belirlenmesi için görüşmeler yapacak.Asgari ücrette son düzlüğe girildi. İşte zamlı maaşlar ve konu hakkında tüm detaylar...