12'li 3 katlı tuvalet kağıdı 100 TL indirimde! A101 15-19 Temmuz 2024 aktüel ürünler listesi! 179'dan 79'a düştü

A101, Temmuz ayının ortalarında müşterilerine sunacağı indirimli ürünlerin yer aldığı yeni kataloğunu yayınladı. 19 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak bu katalogda çeşitli temizlik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. 8 kg toz deterjan, 4 litre çamaşır suyu ve 4,5 litre ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra, 600 gr inek peyniri, 750 gr tam yağlı taze beyaz peynir ve 1 kg siyah çay gibi gıda ürünleri de yer alıyor. Ayrıca, 250 gr dana döner de uygun fiyatıyla raflarda olacak.
A101, Temmuz ayında müşterilerine cazip fiyatlarla sunduğu ürünlerin yer aldığı yeni indirim kataloğunu duyurdu. 19 Temmuz'a kadar geçerli olacak bu katalogda, özellikle temizlik ve gıda ürünlerinde önemli indirimler bulunuyor.
Kiwi Tavan Tipi Fan 799 TL
Piranha Akım Korumalı Uzatma Kablosu 5'li 249 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL
HI-LEVEL 50' UHD TIZEN 10.999 TL
JVC 50' 4K Ultra HD Smart Tv 11.499 TL
HI-LEVEL 43' FHD WebOS 2.0 D-DUAL Led 7.699 TL
Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.399 TL