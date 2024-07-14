12'li 3 katlı tuvalet kağıdı 100 TL indirimde! A101 15-19 Temmuz 2024 aktüel ürünler listesi! 179'dan 79'a düştü

A101, Temmuz ayının ortalarında müşterilerine sunacağı indirimli ürünlerin yer aldığı yeni kataloğunu yayınladı. 19 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak bu katalogda çeşitli temizlik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. 8 kg toz deterjan, 4 litre çamaşır suyu ve 4,5 litre ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra, 600 gr inek peyniri, 750 gr tam yağlı taze beyaz peynir ve 1 kg siyah çay gibi gıda ürünleri de yer alıyor. Ayrıca, 250 gr dana döner de uygun fiyatıyla raflarda olacak.