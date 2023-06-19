12.933 TL aylık bağlanıyor! 1992'den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...
Almanya'da çocuk sahibi olup Türkiye'ye yerleşenlere müjdeli haber verildi. Almanya'dan çocuk başına aylık maaş bağlanıyor. Almanya'da çocuk doğuran Türk anneler ya da çocuk sahibi Türk babalar ülkelerine geri döndüyse bile Almanya'daki çocuk yetiştirme süresi sayesinde para alabilecek. İşte şartlar ve başvuru tarihi...
19.06.2023 10:00 - Son Güncelleme: 19.06.2023 10:00
Almanya'da yaşarken çocuk sahibi olmuş ve daha sonra Türkiye'ye geri dönmüş annelere V0800 formuyla başvurması halinde maaş ödenecek.
KİMSE BİLMİYORDU!
Almanya'da tek çocuk yetiştirme süresinin bir aylığı 0,0833 olarak sisteme yansıyor.