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Haberler Ekonomi 12.933 TL aylık bağlanıyor! 1992'den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

12.933 TL aylık bağlanıyor! 1992'den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Almanya'da çocuk sahibi olup Türkiye'ye yerleşenlere müjdeli haber verildi. Almanya'dan çocuk başına aylık maaş bağlanıyor. Almanya'da çocuk doğuran Türk anneler ya da çocuk sahibi Türk babalar ülkelerine geri döndüyse bile Almanya'daki çocuk yetiştirme süresi sayesinde para alabilecek. İşte şartlar ve başvuru tarihi...

takvim.com.tr
19.06.2023 10:00 - Son Güncelleme: 19.06.2023 10:00
12.933 TL aylık bağlanıyor! 1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Almanya'da çocuk sahibi olmuş ve Türkiye'ye yerleşmiş annelere maaş bağlanıyor. 500 ile 600 euro arasında aylık olarak yapılacak ödeme için şartlar belli oldu. İşte Almanya'da çocuk sahibi olan annelere yapılacak yardım ödemesinin detayları...

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12.933 TL aylık bağlanıyor! 1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Almanya'da yaşarken çocuk sahibi olmuş ve daha sonra Türkiye'ye geri dönmüş annelere V0800 formuyla başvurması halinde maaş ödenecek.

12.933 TL aylık bağlanıyor! 1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Almanya'da anne olanlar için doğan her bir çocuk için emeklilik hesabına artı puan yazılıyor.

12.933 TL aylık bağlanıyor! 1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

KİMSE BİLMİYORDU!

Almanya'da tek çocuk yetiştirme süresinin bir aylığı 0,0833 olarak sisteme yansıyor.

12.933 TL aylık bağlanıyor! 1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Bu süre çocuk 10 yaşına gelene ekadar emeklilik sisteminde yerini alıyor.

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