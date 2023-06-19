12.933 TL aylık bağlanıyor! 1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Almanya'da çocuk sahibi olmuş ve Türkiye'ye yerleşmiş annelere maaş bağlanıyor. 500 ile 600 euro arasında aylık olarak yapılacak ödeme için şartlar belli oldu. İşte Almanya'da çocuk sahibi olan annelere yapılacak yardım ödemesinin detayları...