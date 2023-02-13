1,29 faizle kentsel dönüşüm kredisi hesaplama! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank'tan faiz desteği! 10 yıl vade 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 TL geri ödeme taksit tablosu!
Kentsel dönüşüm kredisi hakkında aramalar hız kazandı. Hükümet kentsel dönüşüm için kolları sıvadı. Vatandaşın kredi ödemesini daha rahat bir şekilde yapabilmesi için faiz desteği yapılacağı duyurulmuştu. Bu kredi kamu bankaları ve diğer bankalar tarafından konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere veriliyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kentsel dönüşüm kredisi hesaplama nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm kredisi faizi, geri ödemesi, taksitleri nasıl? İşte detaylar...
Kentsel dönüşümde vatandaşın kendi binasını yenileyebilmesi için verilen desteklerden biri de kentsel dönüşüm kredisi. Kamu tarafında binlerce konutluk birçok proje yürütülürken, vatandaş da çeşitli desteklerle kendi evini dönüştürebiliyor.Peki, kimler bu krediden yararlanacak? İşte merak edilenler...
Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler:
Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,
Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,
Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.
Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri:
1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.