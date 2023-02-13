Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1,29 faizle kentsel dönüşüm kredisi hesaplama! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank'tan faiz desteği! 10 yıl vade 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 TL geri ödeme taksit tablosu!

1,29 faizle kentsel dönüşüm kredisi hesaplama! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank'tan faiz desteği! 10 yıl vade 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 TL geri ödeme taksit tablosu!

Kentsel dönüşüm kredisi hakkında aramalar hız kazandı. Hükümet kentsel dönüşüm için kolları sıvadı. Vatandaşın kredi ödemesini daha rahat bir şekilde yapabilmesi için faiz desteği yapılacağı duyurulmuştu. Bu kredi kamu bankaları ve diğer bankalar tarafından konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere veriliyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kentsel dönüşüm kredisi hesaplama nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm kredisi faizi, geri ödemesi, taksitleri nasıl? İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.02.2023 18:40 - Son Güncelleme: 13.02.2023 18:40
1,29 faizle kentsel dönüşüm kredisi hesaplama! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank’tan faiz desteği! 10 yıl vade 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 TL geri ödeme taksit tablosu!

Kentsel dönüşümde vatandaşın kendi binasını yenileyebilmesi için verilen desteklerden biri de kentsel dönüşüm kredisi. Kamu tarafında binlerce konutluk birçok proje yürütülürken, vatandaş da çeşitli desteklerle kendi evini dönüştürebiliyor.Peki, kimler bu krediden yararlanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
1,29 faizle kentsel dönüşüm kredisi hesaplama! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank’tan faiz desteği! 10 yıl vade 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 TL geri ödeme taksit tablosu!

VAKIFBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamındaki kredilerdir.

1,29 faizle kentsel dönüşüm kredisi hesaplama! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank’tan faiz desteği! 10 yıl vade 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 TL geri ödeme taksit tablosu!

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler:

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,
Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,
Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.

1,29 faizle kentsel dönüşüm kredisi hesaplama! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank’tan faiz desteği! 10 yıl vade 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 TL geri ödeme taksit tablosu!

Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri:

1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

1,29 faizle kentsel dönüşüm kredisi hesaplama! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank’tan faiz desteği! 10 yıl vade 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 TL geri ödeme taksit tablosu!

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD'ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.

SON DAKİKA