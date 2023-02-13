1,29 faizle kentsel dönüşüm kredisi hesaplama! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank’tan faiz desteği! 10 yıl vade 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 TL geri ödeme taksit tablosu!

Kentsel dönüşümde vatandaşın kendi binasını yenileyebilmesi için verilen desteklerden biri de kentsel dönüşüm kredisi. Kamu tarafında binlerce konutluk birçok proje yürütülürken, vatandaş da çeşitli desteklerle kendi evini dönüştürebiliyor.Peki, kimler bu krediden yararlanacak? İşte merak edilenler...