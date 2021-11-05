1,29-1.34 ve 120 ay vade! Konut kredisi son dakika faiz duyurusu! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası evi olmayana veriyor

120 ay vadeli konut kredisi Kasım 2021 devresi faiz oranları bir bir ilan edilmeye başlandı. Devlet bankalarının konut kredisi duyuruları ve güncel oranları da açıklandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta kendi resmi kurumsal sayfaları üzerinden ev alabilmek amacıyla kredi çekecek olan müşterilerine hangi faiz oranlarını sunulacağını duyurdu. İşte devlet bankalarının sonbahar kampanyaları ile yeni kredi faiz oranları.