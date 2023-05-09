125.000 TL anında hesapta! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! İşte tüm detaylar

Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, müşteri odaklı yaklaşımıyla ve sağladığı kaliteli hizmetlerle öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda, nakit ihtiyaçları artan ve günlük yaşamın akışı içinde çeşitli zorluklarla karşılaşan vatandaşlara destek olmak amacıyla özel bir kampanya düzenlemiştir.