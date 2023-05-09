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Haberler Ekonomi 125.000 TL anında hesapta! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! İşte tüm detaylar

125.000 TL anında hesapta! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! İşte tüm detaylar

Vakıfbank, nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla özel bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Bu ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Vakıfbank tarafından duyurulan güncel ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL olarak belirlendi. Kredi vadesi ise 36 ay olarak uygulanacak ve faiz oranı yüzde 1,57 seviyesinde olacak. Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

takvim.com.tr
09.05.2023 13:53 - Son Güncelleme: 09.05.2023 13:53
125.000 TL anında hesapta! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! İşte tüm detaylar

Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, müşteri odaklı yaklaşımıyla ve sağladığı kaliteli hizmetlerle öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda, nakit ihtiyaçları artan ve günlük yaşamın akışı içinde çeşitli zorluklarla karşılaşan vatandaşlara destek olmak amacıyla özel bir kampanya düzenlemiştir.

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125.000 TL anında hesapta! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! İşte tüm detaylar

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası: Ödeme Ertelemeli 2023

Vakıfbank, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için güncel ve etkili kampanyalar sunmaktadır. Bu çerçevede, nakit ihtiyaçlarınıza çözüm bulabilmeniz adına özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlemiştir. Söz konusu kampanya, 2023 yılına özgüdür ve ödeme ertelemeli seçenekler sunmaktadır.

125.000 TL anında hesapta! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! İşte tüm detaylar

Yüksek Limitler, Uzun Vadeler ve Uygun Faiz Oranları

Vakıfbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilerine birçok avantaj sağlamaktadır. Kampanya kapsamında sunulan ihtiyaç kredisi üst limiti 125 bin TL'dir. Ayrıca, ödeme planınızı rahatlıkla belirleyebilmeniz için 36 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır. Faiz oranı ise yüzde 1,57 olarak belirlenmiştir.

125.000 TL anında hesapta! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! İşte tüm detaylar

Tüm Kesimlere Yönelik Hizmet

Vakıfbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası, kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için geçerlidir. Söz konusu kampanyadan faydalanabilmek için en yakın VakıfBank şubesine başvurabilirsiniz. Uzman kadrosuyla size en uygun çözümü sunmak için Vakıfbank'ın çalışanları sizleri beklemektedir.

125.000 TL anında hesapta! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! İşte tüm detaylar

İhtiyaç Kredisi Kampanyası ile İhtiyaçlarınızı Karşılayın

Vakıfbank'ın İhtiyaç Kredisi Kampanyası, çeşitli avantajlarıyla dikkat çekiyor. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için geçerli olan bu kampanya, tüm VakıfBank şubelerinde sunuluyor. İhtiyaçlarınız için 36 aya kadar vade seçeneği, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor.

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