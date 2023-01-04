12.500 TL EYT promosyonu! 2023 EYT'liye ŞOV yapacak! O tarihte hesaba yatıyor! 19.892 TL tazminat hesabı + 3.500 TL ikramiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Bu açıklama ardından kıdem tazminatı tavanı da zamlandı. Ayrıca EYT'liler için de yeni yılda promosyon kampanyaları peş peşe gelecek. Uzmanlar tarafından yapılan tahminler arasında bankaların promosyon miktarlarını en az 12.500 en fazla 16 bin TL'ye çıkaracağı belirtildi. Kıdem tazminatı ve promosyon müjdesinin yanında EYT'linin yüzü bir kez daha gülecek. 2023 bayram ikramiyelerinde de güncelleme yapılması bekleniyor. İşte 2023 emekli kıdem tazminatı hesaplama ve 2023 emekli promosyonu...
04.01.2023 21:40 - Son Güncelleme: 04.01.2023 21:40
2023 emekli kıdem tazminatı hesaplama en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Emekliye ve memura zammın güncellenmesiyle bankaların promosyon ödemelerinde artış yaşanması bekleniyor. Aynı zamanda zamlanan tazminatın yanında emeklilere bayram ikramiyesinde de artış yaşanacak. İşte 2023 EYT kıdem tazminatı hesaplama ve emekli promosyonu....
EMEKLİ OLUP AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN KIDEM TAZMİNATI
Kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin emeklilik, yaş dışındaki emeklilik koşullarının sağlanması (15 yıl / 3600 gün gibi), haklı nedenle iş akdini feshetmesi ya da işverenin haklı fesih dışında bir sebeple iş akdini sona erdirmesi gerekmektedir.