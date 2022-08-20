1.2.3.4. sınıf öğrencilerine 300-600-900-1.325-2.650-6.000 TL burs! Mülakatsız, sınavsız 12 ay boyunca otomatik hesaba yatacak! Geri ödeme yok karşılıksız...
Okulların açılmasına az bir süre kala milyonlarca öğrenci burs veren kurumları araştırmaya başladı. YKS tercihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. İlk kez üniversiteye başlayan öğrenciler ve ara sınıf öğrencilerin başvuru yapabileceği onlarca kurum bulunuyor. Bilindiği üzere devlet tarafından burs ve kredi imkanı sunuluyor. 2022 yılında zam gelerek, KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL almaya başladı. Geçtiğimiz yıl yani 2021'de ise lisansta 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti. İşte burs veren kurumlar...
Geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açılan üniversitelerin bu sene hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. YKS bu yı 28-29 Haziran tarihlerinde uygulandı. Tercih sonuçları da 15 Ağustos'ta açıklandı. İlk kez üniversiteye adım atacak öğrenciler burs veren kurumların peşine düştü. Ara sınıflar da burs veren kurumları öğrenmek istiyor. KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Başvuru tarihlerinin duyurulması beklenirken bir yandan da özel burs veren kurum ve kuruluşlar araştırılıyor. 6.000 TL'ye kadar burs imkanı! Bazı kurumlar mülakat ve sınavsız sadece başvuru şartlarını karşılayanlara burs ödüyor. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversitelerin 1.2.3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilere burs veren yerler...
LİSES VAKFI ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU
Bu yıl üniversiteyi yeni kazanan veya ara sınıflarda okuyan öğrenciler için LİSES Vakfı burs başvuruları 8 Ağustos'ta alınmaya başlandı. Başvuru işlemleri 8 Eylül tarihine kadar devam edecek. Devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan öğrenciler burstan yararlanabilecek.
Önemli: İstanbul, Çorlu, Tekirdağ ve Edirne'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler başvuru yapabilir.
ÖĞRENCİLERE AYLIK 600 TL ÖDEME YAPILACAK
Aşağıda bulunan başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar gerekli belgeler ile birlikte mülakata davet edilecek. Mülakatlar sonucunda burs almaya hak kazanan adaylara aylık 600 TL ödeme yapılacak. burs ödemeleri 10 ay boyunca devam edecek. İşte başvuru şartları;
Devlet üniversitesinde ya da Vakıf Üniversitesinde %100 burslu okunuyor olunması
Üniversite başarı ortalamasının 2.5 ve üzeri olması
LİSES VAKFI BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LİSES Vakfı burs başvuruları internet üzerinden alınacak. Gerekli başvuru şartlarını taşıyan adaylar mülakata davet edilecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanacak adaylar belirlenecek.
ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURUSU
Çelikel Eğitim Vakfı'nın Alev Topları burs programı için başvuru tarihleri daha önce ilan edilmişti. Başvuru işlemleri 15 Ağustos itibarıyla başladı. Başvuru yapmak için ise son tarih 11 Eylül olarak belirlendi. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilirken adayların gerekli başvuru koşullarını sağlamaları gerekiyor. Başvuru işlemleri ön değerlendirme, seçme ve programa kabul olarak iki aşamada gerçekleştiriliyor.