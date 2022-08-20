1.2.3.4. sınıf öğrencilerine 300-600-900-1.325-2.650-6.000 TL burs! Mülakatsız, sınavsız 12 ay boyunca otomatik hesaba yatacak! Geri ödeme yok karşılıksız...

Geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açılan üniversitelerin bu sene hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. YKS bu yı 28-29 Haziran tarihlerinde uygulandı. Tercih sonuçları da 15 Ağustos'ta açıklandı. İlk kez üniversiteye adım atacak öğrenciler burs veren kurumların peşine düştü. Ara sınıflar da burs veren kurumları öğrenmek istiyor. KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Başvuru tarihlerinin duyurulması beklenirken bir yandan da özel burs veren kurum ve kuruluşlar araştırılıyor. 6.000 TL'ye kadar burs imkanı! Bazı kurumlar mülakat ve sınavsız sadece başvuru şartlarını karşılayanlara burs ödüyor. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversitelerin 1.2.3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilere burs veren yerler...