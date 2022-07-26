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Haberler Ekonomi 1,2,3 çocuklu 25 yıllık evli olanlara bol kazançlı emeklilik formülü! SGK'ya bildirmek gerekiyor! Ev hanımlarına hiç çalışmadan emeklilik kapısı

1,2,3 çocuklu 25 yıllık evli olanlara bol kazançlı emeklilik formülü! SGK'ya bildirmek gerekiyor! Ev hanımlarına hiç çalışmadan emeklilik kapısı

Emekli olmak isteyen ev hanımları sıklıkl konuya ilişkin araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere emekliliğe hak kazanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Buna göre emeklilik için gerekli olan; belirli süre sigortalı olma, belirli süre sosyal güvenlik primi ödemiş olma ve belirli yaşı doldurmuş olma şartlarının taşınması gerekiyor. Bir süredir özellikle '25 yıl evli kalan emekli olabilir mi?' sorusu gündemde. Peki hiç çalışmayan emekli maaşı alabilir mi? Ev kadınları emekli olabilir? İşte formülü...

26.07.2022 15:57 - Son Güncelleme: 26.07.2022 15:57
1,2,3 çocuklu 25 yıllık evli olanlara bol kazançlı emeklilik formülü! SGK’ya bildirmek gerekiyor! Ev kadınlarına hiç çalışmadan emeklilik kapısı

Temmuz 2022'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkartıldı. Bununla birlikte ev hanımları emeklilik için harekete geçmeye başladı. Bu noktada hiç çalışmamış kadınlar emeklilik formüllerini araştırmaya koyuldu. Evli olsun ya da olmasın, hiç çalışmadan emekli olabilmek mümkün. Peki nasıl? İsteğe bağlı sigortalılık ile bir yerde mesai yapmadan da emekli olunabiliyor. Bunun için SGK'ya bildirmek gerekiyor. İşte 1,2,3 çocuklu, 25 yıllık evli olanlar, hiç çalışmamış kadınlar için bol kazançlı emeklilik formülü...

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1,2,3 çocuklu 25 yıllık evli olanlara bol kazançlı emeklilik formülü! SGK’ya bildirmek gerekiyor! Ev kadınlarına hiç çalışmadan emeklilik kapısı

25 yıl evli kalan emekli olabilir mi? Hiç çalışmadan emekli olabilir miyim? soruları yanıt buldu. Siz de 'çalışma imkanım yok ama emekli olmak istiyorum.' diyorsanız bu haberimiz tam sizin için. Gelin sizi isteğe bağlı sigorta ile tanıştıralım...

1,2,3 çocuklu 25 yıllık evli olanlara bol kazançlı emeklilik formülü! SGK’ya bildirmek gerekiyor! Ev kadınlarına hiç çalışmadan emeklilik kapısı

EV KADININA ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK

Bu konu hakkında bazı yasa taslakları da hazırlandı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir? Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi.

1,2,3 çocuklu 25 yıllık evli olanlara bol kazançlı emeklilik formülü! SGK’ya bildirmek gerekiyor! Ev kadınlarına hiç çalışmadan emeklilik kapısı

Buradaki en önemli şartlardan olan prim ödeme şartı ise değişik şekillerde oluyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor. Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim ödüyorlar. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.

1,2,3 çocuklu 25 yıllık evli olanlara bol kazançlı emeklilik formülü! SGK’ya bildirmek gerekiyor! Ev kadınlarına hiç çalışmadan emeklilik kapısı

Peki çalışma imkanı olmayan ev kadınları için bir çıkış yolu var mı? Bu sorunun cevabı evet. Çalışmadan da emekli olmak mümkün.

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