1,2,3 çocuklu 25 yıllık evli olanlara bol kazançlı emeklilik formülü! SGK’ya bildirmek gerekiyor! Ev hanımlarına hiç çalışmadan emeklilik...

Temmuz 2022'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkartıldı. Bununla birlikte ev hanımları emeklilik için harekete geçmeye başladı. Bu noktada hiç çalışmamış kadınlar emeklilik formüllerini araştırmaya koyuldu. Evli olsun ya da olmasın, hiç çalışmadan emekli olabilmek mümkün. Peki nasıl? İsteğe bağlı sigortalılık ile bir yerde mesai yapmadan da emekli olunabiliyor. Bunun için SGK'ya bildirmek gerekiyor. İşte 1,2,3 çocuklu, 25 yıllık evli olanlar, hiç çalışmamış kadınlar için bol kazançlı emeklilik formülü