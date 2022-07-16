1224 + 612 toplam 1836 lira! % 79.41 arttı! Yeni zam gözleri fal taşı gibi açacak! Kazançlar üçe katlandı! 6 gün çalışan işçiye 5.500 TL asgari ücrete ek ödeme müjdesi!

Temmuz'da asgari ücret yüzde 30 zamla birlikte net 5.500 TL'ye yükseldi. Yeni müjdeye göre de yol ve yemek ücretleri arttı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor. Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına yemek veriyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya çıkartıldı. Bununla birlikte %79.41 oranında artış gerçekleşmiş oldu. Ayrıca Yol ücretinde de % 50 artış yapıldı. Bundan böyle 6 gün çalışan işçiye yol parası olarak da 612 lira yol parası verilmesi gerekecek. İşte detaylar...