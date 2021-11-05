12.000 TL anında alabilirsiniz! Bu yaşı doldurmadan önce mutlaka açmalısınız! En üst limit için beş yıla kadar...

Binlerce genç evlenmek amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor ve ev eşyası gibi pek çok şey amacıyla birikim yapıyor. Evlilik hayali olan gençlere ise devlet doğrultusundan destekler veriliyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Çeyiz parası almak amacıyla birtakım şartların taşınıyor olması gerekmektedir. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 sene birikim yapıp 27 yaşından evvelce evlenenlere devlet katkısı olanağı sunuluyor. Fakat katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan evvelce kesinlikle açması gerekiyor. Çeyiz hesabında derli toplu ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her sene değişiyor. Azami katkı 12 bin 37 lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor. İşte çeyiz hesabına dair tutarlar