%1,20 oranla 120 ay vadeli VAKIFBANK Sarı Panjur İlk Evim Konut Kredisi! Azalan, artan, sabit TAKSİT SEÇENEKLERİ || Yeni yılda ferah bir ev için...
Yeni yılda yeni başlangıçlar yapmak isteyenler ev almak için uygun kredi arayışına başladı. Vakıfbank'tan ise uzun zamandır beklenen müjde geldi. Sarı panjur kredi kapmanyası ile %1,20 faizle vatandaşlara veriliyor. İşte kredi hakkında tüm merak edilenler..
28.11.2022 16:32 - Son Güncelleme: 28.11.2022 16:32
YEŞİL KONUT KREDİSİ
A ve B enerji sınıfı verimli konutlar dünyamız ve geleceğimiz için değer yaratıyor. Enerji verimli konutlara özel Yeşil Konut Kredisi ile sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlarken yüksek enerji verimliliği sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak bütçe dostu konut sahibi olabilirsiniz.
Kredinin Özellikleri
🔶Tamamlanmış veya yapımı süren A ve B sınıfı enerji verimli konutlar kampanyadan yararlanacaktır.
🔶Satın alacağınız konutun Enerji Kimlik Belgesi sorgulamasını aşağıdaki sitelerden yapabilirsiniz:
-https://www.turkiye.gov.tr/csb-enerji-kimlik-belgesi-sorgulama
-https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/queryEkb