120 bin personel alınacak! İŞKUR'dan çalışma müjdesi! O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! Elektrik, Mutfak, Depo, Bekçi, Lojistik, Montaj, Makine...
İŞKUR 120 bin 836 işçi arıyor. Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde çalışmak isteyen milyonlarca kişi İŞKUR'un sitesi üzerinden kendisine uygun iş ilanlarını inceliyor. Bu noktada güncel iş ilanları yayımlayan Türkiye İş Kurumu vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Peki İŞKUR üzerinden hangi işlerde çalışabilirim? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro çalışanı, Ahşap Mobilya İmalat Ustası, Aşçı, Depo Görevlisi, Elektrikçi ve daha bir çok meslek kolunda yeni iş ilanı yayımlandı. İlkokul mezunu, lise mezunu ve üniversite mezunları için alternatif işler bulunuyor. İşte 2022 İŞKUR iş ilanlarının tümü...
02.06.2022 16:20 - Son Güncelleme: 02.06.2022 16:22
O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! İŞKUR'dan çalışma müjdesi! 2022 yılının Haziran ayından itibaren 120 bin 836 kişi alınacak. 18 yaşından büyük, deneyimli ve deneyimsiz işçi, personel ve memur alınacak. Başvuru ekranı açıldı. Şartları taşıyan herkes başvurabilir. Ortaokul mezunları da başvuru yapabilir, üniversite mezunları da! Her meslekte binlerce kişi aranıyor. Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR yepyeni iş ilanlarını paylaştı. İlanda herkese göre iş var! Güzel maaşla çalışmak isteyenler için detaylar haberimizde...
2022 yılının başından itibaren toplamda 585 bin 910 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR Haziran ayının ilk günlerinde güncel iş ilanlarını yayımladı.