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Haberler Ekonomi 120 bin personel alınacak! İŞKUR'dan çalışma müjdesi! O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! Elektrik, Mutfak, Depo, Bekçi, Lojistik, Montaj, Makine...

120 bin personel alınacak! İŞKUR'dan çalışma müjdesi! O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! Elektrik, Mutfak, Depo, Bekçi, Lojistik, Montaj, Makine...

İŞKUR 120 bin 836 işçi arıyor. Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde çalışmak isteyen milyonlarca kişi İŞKUR'un sitesi üzerinden kendisine uygun iş ilanlarını inceliyor. Bu noktada güncel iş ilanları yayımlayan Türkiye İş Kurumu vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Peki İŞKUR üzerinden hangi işlerde çalışabilirim? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro çalışanı, Ahşap Mobilya İmalat Ustası, Aşçı, Depo Görevlisi, Elektrikçi ve daha bir çok meslek kolunda yeni iş ilanı yayımlandı. İlkokul mezunu, lise mezunu ve üniversite mezunları için alternatif işler bulunuyor. İşte 2022 İŞKUR iş ilanlarının tümü...

02.06.2022 16:20 - Son Güncelleme: 02.06.2022 16:22
120 bin personel alınacak! İŞKUR’dan çalışma müjdesi! O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! Elektrik, Aşçı, Depo, Bekçi, Lojistik, Montaj, Makine...

O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! İŞKUR'dan çalışma müjdesi! 2022 yılının Haziran ayından itibaren 120 bin 836 kişi alınacak. 18 yaşından büyük, deneyimli ve deneyimsiz işçi, personel ve memur alınacak. Başvuru ekranı açıldı. Şartları taşıyan herkes başvurabilir. Ortaokul mezunları da başvuru yapabilir, üniversite mezunları da! Her meslekte binlerce kişi aranıyor. Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR yepyeni iş ilanlarını paylaştı. İlanda herkese göre iş var! Güzel maaşla çalışmak isteyenler için detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
120 bin personel alınacak! İŞKUR’dan çalışma müjdesi! O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! Elektrik, Aşçı, Depo, Bekçi, Lojistik, Montaj, Makine...

2022 yılının başından itibaren toplamda 585 bin 910 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR Haziran ayının ilk günlerinde güncel iş ilanlarını yayımladı.

120 bin personel alınacak! İŞKUR’dan çalışma müjdesi! O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! Elektrik, Aşçı, Depo, Bekçi, Lojistik, Montaj, Makine...

Türkiye'nin 81 ilinde toplamda 120 bin 836 kişi alınacağı duyuruldu. Peki hangi mesleklerde alım var?

120 bin personel alınacak! İŞKUR’dan çalışma müjdesi! O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! Elektrik, Aşçı, Depo, Bekçi, Lojistik, Montaj, Makine...

İŞTE EN ÇOK ALIM YAPILACAK 0 MESLEKLER

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 241

Ahşap Mobilya İmalatçısı 229

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 886

Ambar/Depo Görevlisi 1438

120 bin personel alınacak! İŞKUR’dan çalışma müjdesi! O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! Elektrik, Aşçı, Depo, Bekçi, Lojistik, Montaj, Makine...

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 407

Aşçı 1009

Aşçı Yardımcısı 758

Beden İşçisi (Genel) 22722

Beden İşçisi (İnşaat) 347

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 328

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