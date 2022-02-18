120 bin lirayı yüzde 0,29 faizle alın! 48 vade imkanı da cabası... Günde 50 TL ödeyerek otomobil sahibi oluyorsunuz

Koçfinans tarafından taşıt kredileri kapsamında Şubat ayına özel duyurulan kampanyalara göre, Honda Civic Sedan Premium LPG modellerinde geçerli olmak üzere, 120.000 TL kredi, 15 ay vade ve %0,29 faiz oranları ile kredi sunulmaktadır. Honda Civic Elegance ve Executive modellerinde ise 100.000 TL için 15 ay vade ve %1,37 faiz oranları ile kredi sağlanması hedefleniyor.