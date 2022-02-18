120 bin lirayı yüzde 0,29 faizle alın! 48 vade imkanı da cabası... Günde 50 TL ödeyerek otomobil sahibi oluyorsunuz
Taşıt kredilerinde yeni oranlar görülmeye başladı. Otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında bankaların faiz oranlarını düşürmeye başlamaları ve otomobil devlerinin Şubat ayına özel kampanyaları sayesinde vatandaşların 2022 yılında daha kolay araç sahibi olmalarının sağlanması hedefleniyor. Sıfır km ve ikinci el araç piyasalarında görülen yüksek fiyatlara karşı uygun finansman seçeneklerinden yararlanarak otomobil satın almak isteyenler için düşük faiz ve uygun geri ödem seçenekleri sunan bankalardan finansman desteğini hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Peki en uygun taşıt kredisi hangi bankada? İşte taşıt kredilerinde cazip oranlar
18.02.2022 08:38 - Son Güncelleme: 18.02.2022 08:38
Koçfinans tarafından taşıt kredileri kapsamında Şubat ayına özel duyurulan kampanyalara göre, Honda Civic Sedan Premium LPG modellerinde geçerli olmak üzere, 120.000 TL kredi, 15 ay vade ve %0,29 faiz oranları ile kredi sunulmaktadır. Honda Civic Elegance ve Executive modellerinde ise 100.000 TL için 15 ay vade ve %1,37 faiz oranları ile kredi sağlanması hedefleniyor.
Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi
Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi otomobil sahibi olmak isteyenler için sıfır ve ikinci el araçlar için en iyi oranları sunmaya devam ediyor. 14 yaşını geçmemiş dilediğiniz marka ve modeldeki araca sahip olarak uygun faiz oranları ile kredinizi kullanmanız mümkündür.