120 ay vade ile aylık 1.500 TL altında ödeme imkanı! 0.99 faizle 400.000, 500.000, 600,000 TL konut kredisi, hesaplı tablo! 3 kamu bankası...

0.99 faizle 100 bin TL konut kredisi çekenler 120 ay vade ile aylık bin 427 TL 78 kuruş geri ödeme yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ilk evim konut finansman paketi kapsamında 0.89 ve 0.99 faizle kamu bankalarından kredi veriliyor. 2 milyona kadar kredi sağlandığını öğrenen vatandaşlar hesaplamalara koyuldu. İşte 100 bin TL'den 2 milyona kadar hesaplı tablo ortaya çıktı. İşte 400.000, 500.000, 600,000 TL konut kredisi hesaplamaları...