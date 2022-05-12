120 ay 100-200-300-400 bin TL ve 2 milyon geri ödeme taksitleri kaç para? 0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte konut destek paketi detayları

Yeni dönemde durağan bir çizgiye sahip olan emlak sektörünü canlandırmak ve bu sayede de vatandaşların kiracı olmaktan kurtulup kendi evlerine sahip olmalarını sağlamak için yeni bir adım atan devlet kurumları, ilgili kararları dün gerçekleştirilen kabine toplantısı ile birlikte netleştirmiş oldu.