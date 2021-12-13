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Haberler Ekonomi 120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi paketleri! Son dakika faiz indirimleri, yeni kampanyalar! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi paketleri! Son dakika faiz indirimleri, yeni kampanyalar! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

2021 yılının son faiz kararına imza atmaya hazırlanan TCMB, yeni bir faiz indirimine gidebilir. Arka arkaya gelen indirimler sonrasında kamu bankaları öncülüğünde ise konut kredisi faiz oranları düşürülmüştü. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında 3 büyük kamu bankası Vakıf, Halk ve Ziraat Bankası oranlarını güncelledi. İşte en uygun konut kredisi faiz oranları.

takvim.com.tr
13.12.2021 16:29 - Son Güncelleme: 13.12.2021 16:29
120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi paketleri! Son dakika faiz indirimleri, yeni kampanyalar! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Merkez Bankası Faiz Toplantısı Ne Zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bu hafta 2021 yılının son faiz kararını verecek. Küresel düzeyde piyasalar tarafından merkez bankalarının haftası olarak değerlendirilen 13 – 17 Aralık 2021 tarihleri yakından takip ediliyor.

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120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi paketleri! Son dakika faiz indirimleri, yeni kampanyalar! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

TCMB Para Politikaları Kurulu (PPK) ise 16 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00'da bir araya gelmesi bekleniyor. Merkez Bankası tarafından son toplantıların ardından faizlerin düşürülmesi kurda ve piyasalarda ciddi hareketliliklere neden olmuştu.

120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi paketleri! Son dakika faiz indirimleri, yeni kampanyalar! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Kasım ayında TCMB'nin 100 baz puan değerinde faiz oranlarını düşürmesinin ardından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere 3 kamu bankası öncülüğünde banka kredisi faiz oranları da düşürüldü. Yeni karar sonrasında ise bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başladı.

120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi paketleri! Son dakika faiz indirimleri, yeni kampanyalar! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Konut Kredisi Faiz Oranları Düştü Mü?

Türkiye'de Merkez Bankası'nın arka arkaya faiz oranlarını düşürmesinin ardından bankaların kredi faiz oranlarında da güncellemeler görüldü.

120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi paketleri! Son dakika faiz indirimleri, yeni kampanyalar! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Geçtiğimiz ekim ayında Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklama ile kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre toplamda 200 baz puana kadar indirim yapma kararı almışlardı. Devam eden dönemde Merkez Bankası'nın indirimlerinin devam etmesi oranların aynı seviyelerde kalmasına neden oldu.

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