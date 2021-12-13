120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi paketleri! Son dakika faiz indirimleri, yeni kampanyalar! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Geçtiğimiz ekim ayında Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklama ile kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre toplamda 200 baz puana kadar indirim yapma kararı almışlardı. Devam eden dönemde Merkez Bankası'nın indirimlerinin devam etmesi oranların aynı seviyelerde kalmasına neden oldu.

