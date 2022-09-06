120-140-180-240 ay vade + 55.000 TL peşinatla 0 daire alın! TOKİ'den 2.539 TL taksitle 2+1, 2.987 TL taksitle 3+1 konut! 7 ilde ilaç tesiri gösterecek kampanya!

TOKİ konut kampanyaları Eylül ayında da son sürat devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yurdun büyük bir bölümünde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ucuza konut sahibi olmanın yolunu arayanlar TOKİ tarafından yapılan 2022 güncel kampanyaları takip ediyor. TOKİ şu anda aralarında Afyon, Balıkesir, Denizli'nin bulunduğu 7 şehirde projelerini sürdürüyor. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte 2022 Eylül TOKİ 2+1 ve 3+1 uygun fiyatlı dairelerin listesi!