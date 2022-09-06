120-140-180-240 ay vade + 55.000 TL peşinatla 0 daire alın! TOKİ'den 2.539 TL taksitle 2+1, 2.987 TL taksitle 3+1 konut! 7 ilde ilaç tesiri gösterecek kampanya!
Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ tarafından geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Kampanyalardan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gerekli detayları merak ediyor. Son olarak TOKİ tarafından 7 ilde ucuz konut kampanyaları başladı Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile sahip olabilecek. Aynı zamanda konut satışları orta gelir grubu, emekli, asgari ücretlilere makul bir şekilde yapılacak. İşte TOKİ Eylül 2022 kampanyalarına dair tüm detaylar ve açık satış listesi...
TOKİ konut kampanyaları Eylül ayında da son sürat devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yurdun büyük bir bölümünde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ucuza konut sahibi olmanın yolunu arayanlar TOKİ tarafından yapılan 2022 güncel kampanyaları takip ediyor. TOKİ şu anda aralarında Afyon, Balıkesir, Denizli'nin bulunduğu 7 şehirde projelerini sürdürüyor. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte 2022 Eylül TOKİ 2+1 ve 3+1 uygun fiyatlı dairelerin listesi!
TOKİ EYLÜL AYI GÜNCEL KAMPANYALARI 2022!
ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 157 KONUT
AFYON İLİ, İSCEHİSAR İLÇESİ 2.ETAP 213 ADET KONUT VE 3 DÜKKAN AFYONKARAHİSAR - İSCEHİSAR Orta Gelir 56
BALIKESİR KARESİ 1. ETAP 548 ADET KONUT , 1 ADET 10 DÜKKANLI TİCARET BALIKESİR - KARESİ Alt Gelir-Orta Gelir 12
DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İNCELER MAHALLESİ 158 ADET KONUT DENİZLİ - BOZKURT Orta Gelir 114
KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ 609 KONUT KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN Orta Gelir 19
KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 142 KONUT, 1'ER ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KARAMAN - MERKEZ Orta Gelir 8
KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ MİMARSİNAN MAHALLESİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 3.ETAP 285 KONUT KAYSERİ - MELİKGAZİ Orta Gelir 18
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından BALIKESİR KARESİ 1. ETAP 548 ADET KONUT , 1 ADET 10 DÜKKANLI TİCARET kapsamında üretilecek 32 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: BALIKESİR KARESİ 1. ETAP 548 ADET KONUT , 1 ADET 10 DÜKKANLI TİCARET
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 3+1 konut 32 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 05 Eylül 2022 - 09 Eylül 2022
Başvuru Bedeli: 2000 TL