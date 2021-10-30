%12 peşinatla daire sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den 264 konut müjdesi için son viraj! Taksitler 1.179 TL'den başlıyor. 264 konut fırsatı için son viraja girildi. TOKİ'den düğün bayram ettirecek kampanya bitiyor. 1.179 TL taksitle ev sahibi olmayan kalmasın. Binlerce vatandaşın ev sahibi olmasına vesilen olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aşağıdaki ilerlde kuralı satış, açık artırma ve talep toplama yöntemiyle yüzlerce daire satışı yapacak. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 2021 sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut inşası öngörüldü.