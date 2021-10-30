%12 peşinatla daire sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den 264 konut müjdesi için son viraj! Taksitler 1.179 TL'den başlıyor!
TOKİ'den gelen son açıklamada, uygun fiyatlı taksitle konut satışı duyurusu yapıldı. Uygun taksitlerle daire satışı yapılıyor. Daire arayanlar için ev sahibi olmanın tam zamanı geldi. Her ay yüzlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ Ekim ayı sonlarına doğru açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemiyle satışa çıkarılan daireleri resmi internet sitesinde duyurdu. Taksit ödemelerinin dikkat çektiği projelere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle başvuru şartları ve konut satışlarının hangi illerde yapıldığı merak konusu oluyor. Satışı yapılan dairelere dair bilgileri kapsamlı bir şekilde ekledik.
%12 peşinatla daire sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den 264 konut müjdesi için son viraj! Taksitler 1.179 TL'den başlıyor. 264 konut fırsatı için son viraja girildi. TOKİ'den düğün bayram ettirecek kampanya bitiyor. 1.179 TL taksitle ev sahibi olmayan kalmasın. Binlerce vatandaşın ev sahibi olmasına vesilen olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aşağıdaki ilerlde kuralı satış, açık artırma ve talep toplama yöntemiyle yüzlerce daire satışı yapacak. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 2021 sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut inşası öngörüldü.
50 BİN SOSYAL KONUT YAPMAYI HEDEFLİYOR
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 2021 sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut inşası öngörüldü.