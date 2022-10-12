12 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam CANLI altın fiyatları... Altın ERİDİ GİTTİ! İslam Memiş uyardı! "Sakın şimdi satmayın!" O tarihte uçacak!

Altın fiyatlarındaki kan kaybı tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta ons tarafında yaşanan ciddi yükseliş ile gram altın fiyatı 1039 TL'ye kadar çıktı. Memiş, ABD ve Fed'in gelecekteki hareketlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, ekim ve kasım aylarına dikkat çekti.Fiyatların düşmesinin ardından altın almak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandı. Peki, altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın ne zaman satılmalı? İşte İslam Memiş alın yorumları ve konu hakkında merak edilenler...