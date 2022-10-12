12 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam CANLI altın fiyatları... Altın ERİDİ GİTTİ! İslam Memiş uyardı! "Sakın şimdi satmayın!" O tarihte uçacak!
Geçtiğimiz hafta 1039 lirayı aşan gram altının fiyatı yeni haftaya ciddi bir düşüş ile başladı. 1005 liraya kadar düşen altının ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi FED üzerindeki baskıyı arttırdı. Uzmanlar altın fiyatlarında dalgalanmaların süreceğine işaret ederken çeyrek, yarım, gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Altın fiyatlarındaki kan kaybı tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta ons tarafında yaşanan ciddi yükseliş ile gram altın fiyatı 1039 TL'ye kadar çıktı. Memiş, ABD ve Fed'in gelecekteki hareketlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, ekim ve kasım aylarına dikkat çekti.Fiyatların düşmesinin ardından altın almak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandı. Peki, altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın ne zaman satılmalı? İşte İslam Memiş alın yorumları ve konu hakkında merak edilenler...
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Geçen hafta ons tarafında yaşanan ciddi yükselişle birlikte gram altının fiyatı 1039 liraya kadar yükseldi.
YENİ REKOR İÇİN TARİH VERİLDİ
Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcısına uyarılarda bulunarak yeni rekor için kasım ayını işaret etti.
Altın fiyatlarının geçen haftayı düşüşle tamamladığını hatırlatan Memiş, "Altın fiyatları ve gümüş fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe ve Ekim ayına hızlı yükselişlerle başladı" dedi.