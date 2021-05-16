12 ay geri ödeme olmadan ve 5 sene vade destek kredisi müjdesi! Faizsiz kredi nasıl alınır? İşte başvuru şartları...
KGF ( Kredi Garanti Fonu), KOBİ'lere destek vermek, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmek için kefalet sağlamak amacıyla kurulmuştur. KGF'den yapılan açıklamada 15 bankanın 12 ay geri ödemesiz kredi vereceği, müracaatların başladığına yer verildi. Çok sayıda vatandaş tarafından KOBİ yardım kredisi nasıl alınır sualinin yanıtı merak ediliyor. KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL'lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL'lik yardım ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira meblağında kefalet sağlanacak. İşte kredi garanti fonu kefaleti ve KOBİ yardım koliyi ile alakalı ayrıntılar...
1 sene geri ödeme olmadan ve 60 ay vade destek kredisi için vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırmalar devam ediyor. KGF tarafından yapılan yeni açıklamada faizsiz kredi veren bankaların isimlerine ve başvuru son zamanına yer verildi. KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL'lik hibe ve kendi özkaynaklarından sağladığı 300 Milyon TL'lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak."İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı" (COSME) kapsamında, KGF ve AYF iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler %80 KGF kefaletiyle 1.125.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek.
BAŞVURU DETAYLARI
Kredi Garanti Fonu sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Hedeflenen Kredi Hacmi: 7,5 milyar TL
AYF kontrgaranti tutarı: 300 milyon TL
Proje kaynakları: %50 AYF kontrgarantisi, %50 KGF Özkaynağı
Hedeflenen kefalet hacmi: 6 milyar TL
Başvuru Süresi: 01.04.2022 tarihine kadar
Tazmin Üst Limiti: % 10