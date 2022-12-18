12 ay boyunca T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor! Bayram ettiren haber! Çalışmayanlara maaş gibi 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!

Düzenli bir geliri olmayan ya da aylık geliri belirli bir sınırın altında olan kişiler bağlamında devletten yardım sağlanıyor. İhtiyaç sahipleri devletin sunmuş olduğu destek uygulamalarıyla ödeme alıyor. Çalışmayan vatandaşlara 12 süresince 850, 1000, 1250, 2500 TL destek sağlanıyor. Bu destekler çocuğu olan, işi olmayan, dul, yetimlere ödeniyor. Hem de faturalarını ödemekte zorlanan gereksinim sahiplerine doğalgaz desteği, doğum yardımı gibi destekler de öne çıkıyor.