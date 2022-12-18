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Haberler Ekonomi 12 ay boyunca T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor! Bayram ettiren haber! Çalışmayanlara maaş gibi 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!

12 ay boyunca T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor! Bayram ettiren haber! Çalışmayanlara maaş gibi 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!

T.C. Kimlik numarasına göre hesaba yatıyor. Devletten sosyal yardım kapıları ardına kadar açıldı. E-Devlet ya da SYDV'ler vasıtasıyla oluşturulan müracaatlar ile iş sahibi olmayanlar rahat bir soluk alıyor. Hane halkı gelir sınırının altında kalan vatandaşlara 850, 1000, 1250, 2500 TL gibi yardımlar gerçekleşiyor.

takvim.com.tr
18.12.2022 16:01 - Son Güncelleme: 18.12.2022 16:02
Bayram ettiren haber! 12 ay boyunca T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor! Çalışmayanlara maaş gibi 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!

Düzenli bir geliri olmayan ya da aylık geliri belirli bir sınırın altında olan kişiler bağlamında devletten yardım sağlanıyor. İhtiyaç sahipleri devletin sunmuş olduğu destek uygulamalarıyla ödeme alıyor. Çalışmayan vatandaşlara 12 süresince 850, 1000, 1250, 2500 TL destek sağlanıyor. Bu destekler çocuğu olan, işi olmayan, dul, yetimlere ödeniyor. Hem de faturalarını ödemekte zorlanan gereksinim sahiplerine doğalgaz desteği, doğum yardımı gibi destekler de öne çıkıyor.

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Bayram ettiren haber! 12 ay boyunca T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor! Çalışmayanlara maaş gibi 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!

Sosyal yardımlar vasıtasıyla kişilerin bütçesi rahat bir soluk alıyor. Bunlardan en önemlisi ise 'Aile Destek Programı' oluyor.

Bayram ettiren haber! 12 ay boyunca T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor! Çalışmayanlara maaş gibi 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!

Programa katılan ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay süresince 850 TL ila 1250 TL arasında ödeme gerçekleşiyor.

Bayram ettiren haber! 12 ay boyunca T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor! Çalışmayanlara maaş gibi 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!

Bu yardımı alabilmek bağlamında hane içerisinde gelire ve birey adedine bakılıyor. Hane içerisinde vatandaş başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri altında olması halinde destek sağlanabiliyor.

Bayram ettiren haber! 12 ay boyunca T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor! Çalışmayanlara maaş gibi 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!

Eşi vefat eden ve maddi durumu yetersiz kadınlar ise 2 ayda bir ödenen destekten faydalanabiliyor.

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