12 ay boyunca ödeme mödeme yok! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor! Talep patlaması yaşandı!
Yeni dönemde ülke içi üretimin artması amacı ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olacağını bildiren Ziraat Bankası, mevcut çiftçi kredisi kampanyalarını güncelleyerek limitlerinin yükseltildiğini bildirdi. Banka, ilgili hizmetinin ayrıntılarını ve bu zamana kadar kredi kampanyaları kapsamında elde edilmiş olan kazanımları açıkladı.
Ülke içi üretimin desteklenmesi amacı ile Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" kampanyası güncellendi. Banka, ilgili hizmetlerinin yeni limitlerini ve diğer ayrıntılarını paylaştı. İşte Ziraat Bankası'nın çiftçi desteklerine ilişkin haberin ayrıntıları
Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Ziraat Bankası Desteği!
Gündeme uygun geliştirdiği kampanyalar ve sunduğu kaliteli hizmetler ile bankacılık sektöründe öne çıkmayı başaran bir kamu bankası olarak karşımıza çıkan Ziraat Bankası, yeni dönemde de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yayınlanan ve "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" sloganı ile hizmete sunulan çiftçi kredisi kampanyasının detayları paylaşıldı.