12 ay boyunca ödeme mödeme yok! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor! Talep patlaması yaşandı!

Banka, daha önce 100 bin TL ile sınırlandırmış olduğu faizsiz çiftçi kredisinin 200 bin TL'ye yükseltildiğini, 150 bin TL ile sınırlandırılmış olan faizli çiftçi kredisini ise 250 bin TL'ye yükseltildiğini bildirdi.