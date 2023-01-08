12 ay boyunca 1.500 TL, 3.000 TL nakit yardımı başladı: Vatandaşa ilaç gibi geldi! Müracaat etmeyenin parasının yerinde yeller eser!
Sosyal yardım takviyeleri her geçen gün daha fazla vatandaşa hitap eder iken yeni bir tane daha eklendi. Bakanlık bağlamında koşullara uyan vatandaşlara kira yardımı uygulanacağı duyuruldu. 12 ay süresince devam edecek kira yardımları 1.500 TL olarak hesaplarda konumunu aldı.
08.01.2023 09:06 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:07
İllere göre değişiklik gösteren kira yardımlarının müracaatları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 81 ilde şehirsel dönüşüm kira yardımı yapar iken belediyeler ve Kaymakamlık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları SYDV üstünden de kira yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Yardım alabilmek isteyen bireylerin müracaat yapmaları yeterli oluyor. İşte o yardımlar...
Evini kentsel dönüşüme veren ev sahiplerine ve oturduğu ev kentsel dönüşüme giren kiracılara bakanlık bağlamında kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi uygulanmaktadır.
Verilecek olan kira yardımı sayıları illere göre belirlenmekte olup büyükşehirlerde kiraların daha yüksek olması sebebiyle verdiği kira yardımı rakamları daha yüksek hesaplanmaktadır.