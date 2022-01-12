11,95 TL’den satılacak! Yarın poşetini alan A101’e koşacak! Bakliyat çeşitleri, bebek bezi, havlu kağıt, bulaşık deterjanı…

Her Perşembe olduğu gibi bu hafta da A101 aktüel ürünler yine dopdolu. Bakliyat çeşitleri, bebek bezi, havlu kağıt, bulaşık deterjanı gibi bir çok seçenek yer alıyor. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra mutfakta lazım olacak malzemeler, mermer desenli yer sofrası, oyuncak çeşitleri, dikiş makinesi ve örgü ekipmanları, beyaz eşya ve televizyonda indirimli fiyatlar A101'de size bekliyor. Haberimizden güncel A101 kataloğunu inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.