11,95 TL’den satılacak! Yarın poşetini alan A101’e koşacak! Bakliyat çeşitleri, bebek bezi, havlu kağıt, bulaşık deterjanı…
Evine en yakın A101 market şubesine gitmek isteyenler her hafta Perşembe günleri satışa sunulan aktüel ürünlerin neler olduğunu merak ediyor. Alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyenler için haberimizde market ürünlerinin ne kadardan satışa sunulduğunu derledik. Yarın Tat bakliyat ürünleri 11,95 TL'den satılacak ve yarın poşetini alan A101'e koşacak. Bakliyat çeşitleri, bebek bezi, havlu kağıt, bulaşık deterjanı gibi daha pek çok seçenek bulunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Ocak'ta televizyon çeşitlerinde de kampanyalar sizleri bekliyor.
12.01.2022 19:11
- Son Güncelleme: 12.01.2022 19:11
Her Perşembe olduğu gibi bu hafta da A101 aktüel ürünler yine dopdolu. Bakliyat çeşitleri, bebek bezi, havlu kağıt, bulaşık deterjanı gibi bir çok seçenek yer alıyor. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra mutfakta lazım olacak malzemeler, mermer desenli yer sofrası, oyuncak çeşitleri, dikiş makinesi ve örgü ekipmanları, beyaz eşya ve televizyonda indirimli fiyatlar A101'de size bekliyor. Haberimizden güncel A101 kataloğunu inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.