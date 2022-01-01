11,90'a indi! Paket halinde satılıyor Sıvı yağ, çay, hindi, iç giyim... Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu değişti!

Sıkı takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Hem hafta içi hem de hafta sonu kataloğuna yoğun ilgi var. Özellikle hafta sonu pek çok indirim yapılan market zincirinde bu hafta nelern ucuza satıldığı araştırılıyor. Sıvı yağ, çay, hindi et, iç giyim ve teknolojik aletlerde büyük indirimler yapıldı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 6'lı gazlı içeçekler 11,90 TL'den satılıyor. Ayrıca A101 katalog görüntüsünü de yeniledi. Yepyeni A101 aktüel ürünler katalo tam liste halinde haberimizde!