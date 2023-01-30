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Haberler Ekonomi 11.848 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 1-25 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız 18-65 yaş arasına GEÇİT AÇILDI! İstanbul, Ankara, İzmir...

11.848 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 1-25 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız 18-65 yaş arasına GEÇİT AÇILDI! İstanbul, Ankara, İzmir...

İŞKUR personel alımı için araştırmalar hızlandı. Meslek sahibi olmak isteyen birçok kişi İŞKUR tarafından açılan ilanları yakından takip ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere İŞKUR Şubat ayı iş ilanları paylaşılıyor. İşte İŞKUR KPSS şartsız personel alımı iş ilanları ve başvuru şartları...

takvim.com.tr
30.01.2023 16:12 - Son Güncelleme: 30.01.2023 16:12
11.848 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 1-25 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız 18-65 yaş arasına GEÇİT AÇILDI! İstanbul, Ankara, İzmir...

İŞKUR en az ilkokul mezunu personel arayışına başladı. İşte İŞKUR 2023 Şubat iş ilanları...

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11.848 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 1-25 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız 18-65 yaş arasına GEÇİT AÇILDI! İstanbul, Ankara, İzmir...

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor.

11.848 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 1-25 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız 18-65 yaş arasına GEÇİT AÇILDI! İstanbul, Ankara, İzmir...

İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

11.848 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 1-25 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız 18-65 yaş arasına GEÇİT AÇILDI! İstanbul, Ankara, İzmir...

İLKOKUL MEZUNLARINA İŞ KAPISI

İŞKUR bağlamında ilkokul mezunu olan vatandaşlar gelen iş olanakları sayesinde iş sahibi oluyorlar.

11.848 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 1-25 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız 18-65 yaş arasına GEÇİT AÇILDI! İstanbul, Ankara, İzmir...

TSK BEDEN İŞÇİSİ ALIMI ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Kamu Hizmetlerinden Mahrum Olmamak
Tunceli merkezde ikamet etmek
Adli ve arşiv kaydı olumsuz olmamak.
En az 6 ay iş tecrübesine sahip olmak.
Mülakat ve iş tecrübesi testinde başarılı olmak.
18-45 yaş aralığında olmak.

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