11.848 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 1-25 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız 18-65 yaş arasına GEÇİT AÇILDI! İstanbul, Ankara, İzmir...

TSK BEDEN İŞÇİSİ ALIMI ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Kamu Hizmetlerinden Mahrum Olmamak

Tunceli merkezde ikamet etmek

Adli ve arşiv kaydı olumsuz olmamak.

En az 6 ay iş tecrübesine sahip olmak.

Mülakat ve iş tecrübesi testinde başarılı olmak.

18-45 yaş aralığında olmak.