117 bin TL'ye anahtar teslim alın! TOKİ'den 13 ilde 1.310 konut müjdesi! Yetişen kiradan kurtuluyor! 800 TL taksitle 2+1, 3+1 daireler... TOKİ'den kasım ayında satışa çıkarılan yeni konutlar ve kampanyalar duyuruldu. Uygun fiyatlarla cebine uygun ev almak istenlerin yüzünü güldürecek gelişme TOKİ tarafından duyuruldu. Tam 13 ilde 1.310 konutun 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı haberi geldi. Satışa sunulan konutlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. İşte TOKİ 117 bin TL konut kampanyasına dair tüm merak edilenler!