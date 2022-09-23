1150 TL PARA YARDIMI! Sosyal yardıma başvurmak isteyenler e-Devlet'e tıklıyor! Onaylandığı an PTT'ye gidip paranızı çekin!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.150 TL ödeme yapıyor. Başvurular e- Devlet üzerinden alınmaya devam ederken halen bir çok kişinin bilmediği konu hakkında detaylara haberimizde yer verdik. Bilindiği üzere ülkemizde vatandaşlara devlet tarafından bir çok başlıkta sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerin detaylarına sık sık Takvim.com.tr ekibi olarak haberlerimizde yer veriyoruz. Doğalgaz desteği de bu ödemelerden bir tanesi. Destek kapsamında 1.150 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. İşte başvuru şartları ve e-Devlet başvuru linki...
1150 TL PARA YARDIMI! Sosyal yardıma başvurmak isteyenler e-Devlet'e tıklıyor! Onaylandığı an PTT'ye gidip paranızı çekin! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler'' dedi. Peki Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL? Doğalgaz desteğine nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler? Doğalgaz destek ödemesi kimlere verilir? İşte yanıtları...
Geçtiğimiz yıl yapılan doğalgaz destek ödemeleri bu yıl da yapılmaya devam ediyor. Müjdeli haber geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada ev sahibi ve kiracılar için başvuruların başladığını belirterek,'' Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır.
BAKAN'DAN DOĞALGAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:
"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."