1.150 TL nakit parayı PTT’den anında çekebiliyorsunuz! Faturanızı yanınızda getirmeyi unutmayın! Doğalgaz desteği başvuru şartları ise…
Dar gelirli vatandaşlar devletin verdiği yardımlar ile rahat bir nefes alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteğinin verileceğinin açıklanmasının ardından detaylar yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 1.150 TL nakit parayı PTT'den anında çekebiliyorsunuz, faturanızı yanınızda getirmeniz yeterli oluyor. Faturasını ödemekte zorlananlar bu destek ile bütçesini koruyabiliyor. Peki doğalgaz desteği başvuru şartları neler? Doğalgaz desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor?
Ekonomi gündeminde en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında 2022 doğalgaz fatura desteği oluyor. Kış soğuklarında doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan dar gelirli aileler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fatura desteği yardımı yapılacağını açıklamıştı ve detaylar merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı ve doğalgaz desteği için başvuru yapacakların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Hali hazırda her yıl hanelere kömür yardımı yapılıyordu. Bu yıl ilk kez doğal gaz desteği de yapılacak. Bakan Yanık konuya ilişkin "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor.
DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.