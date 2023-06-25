11.400 TL maaş bağlanıyor! Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca...

Nisan 2023 itibariyle erişime açılan ve tüm süreçleri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yürütülmekte olan Ulusal Staj Programı kapsamında, stajını tamamlayan öğrencilerin ücret ödemeleri için ihtiyaç duyulacak ödenek; stajyer sayısı, her bir stajyerin staj gün sayısı ve ödenen ücret belirtilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı'ndan talep edilecek.