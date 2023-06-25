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11.400 TL maaş bağlanıyor! Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca...

Asgari ücrete yapılan zam sonrası gençlere de yeni müjde verildi. %34 zam sonrası staj ücretleri de değişti. Kamuda staj yapanlar asgari ücretin tamamını alacak. Ayrıca kurumlara da destek verilecek. Yaz döneminde staj yapmak isteyen gençler için tüm düğmeye basıldı. İşte 11.400 TL maaş için gerekenler...

takvim.com.tr
25.06.2023 18:52 - Son Güncelleme: 25.06.2023 18:52
11.400 TL maaş bağlanıyor! Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca...

Gençlere müjdeli haber verildi. Yaz döneminde staj yapmak isteyenlere aylık maaş bağlanıyor. İşte zamlı stajyer maaşı ve tüm merak edilenler...

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11.400 TL maaş bağlanıyor! Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca...

Nisan 2023 itibariyle erişime açılan ve tüm süreçleri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yürütülmekte olan Ulusal Staj Programı kapsamında, stajını tamamlayan öğrencilerin ücret ödemeleri için ihtiyaç duyulacak ödenek; stajyer sayısı, her bir stajyerin staj gün sayısı ve ödenen ücret belirtilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı'ndan talep edilecek.

11.400 TL maaş bağlanıyor! Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca...

Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.

11.400 TL maaş bağlanıyor! Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca...

Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok.

11.400 TL maaş bağlanıyor! Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca...

Ancak bundan az maaş verilemiyor. 20 ve üzerinde personel çalıştıran net asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor.

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