11.050, 11.900, 10.625 TL 3 HESAP! Akbaşoğlu TARİH VERDİ! Memur emeklileri + asgari ücret zammı! 6.000, 8.000,9.500 TL maaş alan emekliye %30 ek...

Emekli memur zammı ne zaman sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Memur emeklisine zam ve asgari ücrete zam hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte emekli memura zammın geleceği o tarih...