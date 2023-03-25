11.050, 11.900, 10.625 TL 3 HESAP! Akbaşoğlu TARİH VERDİ! Memur emeklileri + asgari ücret zammı! 6.000, 8.000,9.500 TL maaş alan emekliye %30 ek...
Memur emeklilerine zam milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye çıkarmasının ardından asgari ücret ve memur emeklilerine zam hakkında açıklamalar hızlandı. Asgari ücret için masada 3 hesap bulunuyor. Memur emeklilerine zam için ise enflasyon farkının dikkate alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu memur zammı için tarih verdi. İşte emekli memur zammı ve tüm merak edilenler...
25.03.2023 18:17 - Son Güncelleme: 25.03.2023 18:17
Emekli memur zammı ne zaman sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Memur emeklisine zam ve asgari ücrete zam hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte emekli memura zammın geleceği o tarih...
NOT: Asgari ücret zammı için henüz net bir açıklama yapılmadı. Hesaplamalar geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 30 zamdan yola çıkılarak hesaplanmıştır. Yer alan rakamlar sadece tahmini maaşları ortaya çıkarmak içindir. Konuyla ilgili kesin açıklama geldiğinde en güncel verilere takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.