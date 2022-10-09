11.000 TL’ye ULAŞTI! SSK, Bağkur, 4C Ekim ayında emekli promosyonları kanatsız uçuyor! Ödeme PEŞİN! Yapı Kredi, Finans, Fibabanka, HSBC, ING....

Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan alacağına karar verememiş emekli kişiler için duyuru yapılan yeni teklifleri inceledik. Emekli vatandaşlara ücretlerini bir bankaya taşımaları sonrasında promosyon ödemesi yapılıyor. 2022 senesinde ücretleri güncellenen promosyon ödemeleri tek tek değişti. Emekli maaşını herhangi bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 yıllık ödeme süreci için peşin ödenir. İşte Ekim 2022 güncel banka banka promosyon miktarları!