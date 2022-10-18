11 haneli TC kimlik numaranızı yazın 13 bin TL alın! Bana çıkmaz diyenlere ÇIKTI! SSK- Bağkur, 4c’li emekliye SON ŞANS! 15 gün içinde...

Bankalar, vatandaşların T.C kimlik numarası üzerinden yapılan başvuruları inceleyerek nakit kredi kullandırıyor. Ekim ayının yeni kampanyasına göre ihtiyaç kredi faiz oranları değişti. 5 bin TL'den 60.000 TL'ye kadar kredinizi Akbank, Yapı Kredi Bankası, Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ve diğer bankalar tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte alabilirsiniz. Her bankanın limiti değişmekle birlikte çoğu banka 20 bin TL üzerinde ihtiyaç kredisi veriyor. İşte kredi faiz oranları...