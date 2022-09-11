11 Eylül sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaraya 1,5 TL zam geldi? Philip Morris JTİ BAT TT sigara yeni fiyat listesi! Marlboro, Kent, Parliament, Winston, Camel, HD...
Sigaraya zam yapılacak mı sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. 2022 yılının ilk gününde akıllara gelen sorulardan birisi de sigara fiyatlarına herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Tiryakiler sigara markalarının bu ay içinde zam yapıp yapmayacağını merak ediyor. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro ve Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatlarında son durum...
11.09.2022 10:50 - Son Güncelleme: 11.09.2022 10:50
Sigaraya zam var mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2022 Eylül sigara fiyatları nasıl? 2022 sigara fiyat listesi sigara kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Sigara fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin arama motorlarında yoğun şekilde sorgulama yapılıyor. Peki, 2022 sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler ve Philip Morris JTİ BAT TT sigara yeni fiyat listesi!
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.
HANGİ GRUBUN SİGARALARINA ZAM GELECEK?
Sosyal medyada bir gruba ait sigaralara paket başına 1,5 TL zam geleceği bilgisi paylaşıldı. Ancak konu hakkında resmi açıklama gelmedi.