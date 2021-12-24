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Haberler Ekonomi 1.09'dan başlıyor! Memurlara düşük faizli kredi müjdesi! Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi veriyor

1.09'dan başlıyor! Memurlara düşük faizli kredi müjdesi! Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi veriyor

Türkiye'deki milyonlarca memur, kamu çalışanı ve kamu emeklisine düşük faiz oranları ile kredi müjdesi verildi. Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank başta olmak üzere birçok banka tarafından kamu personellerine özel krediler, nakit ihtiyacı çeken memurların yardımına koşuyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi bir yandan 2022 Ocak ayı zam oranlarını beklerken diğer yandan bankaların kamu özel kredileri artan nakit ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. İşte memura düşük faizli krediler.

takvim.com.tr
24.12.2021 15:55 - Son Güncelleme: 24.12.2021 15:56
1.09’dan başlıyor! Memurlara düşük faizli kredi müjdesi! Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi veriyor
Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi
Tüm kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranları dikkat çekiyor. Bankalardan yeni yıla az bir süre kala, acil nakit ihtiyacı yaşayan milyonlarca kamu personeli için sağladıkları krediler, uygun ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor.
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1.09’dan başlıyor! Memurlara düşük faizli kredi müjdesi! Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi veriyor

Akbank, Denizbank gibi özel bankaların yanı sıra Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarından da memura destek geldi.

1.09’dan başlıyor! Memurlara düşük faizli kredi müjdesi! Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi veriyor

Kamu çalışanlarına özel kredi veren bazı bankalar ve kredi kampanyaları:

- Akbank Kamuya Anında Kredi

- Vakıfbank Kamuya Özel İhtiyaç Kredisi

- Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredi

- Denizbank Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi

1.09’dan başlıyor! Memurlara düşük faizli kredi müjdesi! Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi veriyor

Akbank Kamuya Anında Kredi Fırsatı!

Akbank 3 ay erteleme seçenekleri ile kamu çalışanlarına özel %1,25'ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi veriyor. Uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile kamu personellerinin birçok ihtiyacına özel nakit desteği sağlanması hedefleniyor.

1.09’dan başlıyor! Memurlara düşük faizli kredi müjdesi! Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi veriyor

75 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçları için 36 aya kadar vade seçenekleri ve 3 ay ödemesiz dönemli olarak tüm kamu çalışanlarının, gelir belgesine bile ihtiyaç duyulmadan kredi alması sağlanıyor.

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