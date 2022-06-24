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Haberler Ekonomi 1.011 TL hesaplara yatacak! Kurban Bayramı'nda maaşa ek ödeme: Evli 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere bayram önü müjdesi geldi! e-Devlet üzerinden...

1.011 TL hesaplara yatacak! Kurban Bayramı'nda maaşa ek ödeme: Evli 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere bayram önü müjdesi geldi! e-Devlet üzerinden...

Eşi çalışmayan çocuklu aile yardımı ne kadar olacak? Memur aile yardımı Temmuz 2022 ne kadar? 2022 senesinin Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli maaşlarını zamlı olarak ceplerine koyacak. Aynı zamanda pek çok sosyal yardımlara da zam yapılacak. Bunlardan birisi de aile yardımı parası.Yeni hesaplamaya göre bu ödeme bin 11 liraya ulaşacacağı öne sürülülüyor. Peki, Temmuz'da memur aile yardımı kaç TL olacak? İşte zamlı tabloya göre aile yardımı hesabı!

24.06.2022 22:17 - Son Güncelleme: 24.06.2022 22:18
Kurban Bayramı’nda maaşa ek ödeme: 1.011 TL hesaplara yatacak! 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere bayram önü müjdesi geldi! e-Devlet üzerinden...

Memur maaş zammının hemen ardından bir diğer merak edilen konu da aile yardımı oldu. Aile yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artıyor. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memura aile yardımı olarak 770,61 lira veriliyordu. Yeni hesaplamaya göre bu ödeme bin 11 liraya ulaşacacağı öne sürülülüyor. Peki, Temmuz'da memur aile yardımı kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

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Kurban Bayramı’nda maaşa ek ödeme: 1.011 TL hesaplara yatacak! 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere bayram önü müjdesi geldi! e-Devlet üzerinden...

MEMUR AİLE YARDIMI

Temmuz zammını yüzde 33.5 enflasyon farkıyla yüzde 40.5'e ulaştıracak bu tahmine göre; en düşük aylık 9 bin 32 liraya yükselecek.

Kurban Bayramı’nda maaşa ek ödeme: 1.011 TL hesaplara yatacak! 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere bayram önü müjdesi geldi! e-Devlet üzerinden...

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 82 liraya ulaşırken, sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ise 700,95 liraya çıkacak.

Kurban Bayramı’nda maaşa ek ödeme: 1.011 TL hesaplara yatacak! 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere bayram önü müjdesi geldi! e-Devlet üzerinden...

Kesin tutarlar için 2 aylık enflasyon beklenirken; bu ödemeler yapılması beklenen ek iyileştirmeden de etkilenecek.

Kurban Bayramı’nda maaşa ek ödeme: 1.011 TL hesaplara yatacak! 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere bayram önü müjdesi geldi! e-Devlet üzerinden...

ÖDEMELER NASIL DEĞİŞECEK?

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